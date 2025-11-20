Adana’da kan donduran olay: Husumetli komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı!

Akın Pıtırlı ile ailesi, evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başladı. Husumet sürerken, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı; taraflar arasında tartışma çıktı. Pıtırlı, Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.