Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kan donduran olay: Husumetli komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 17:51

Adana'da kan donduran olay: Husumetli komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı!

Adana'da meydana gelen olayda 18 yaşındaki Akın Pıtırlı ile husumetli olduğu Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı. Taraflar arasındaki çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Pıtırlı, Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy’u bıçaklayarak kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Özsoy kurtarılamadı. Kısa sürede gözaltına alınan Pıtırlı savunmasında, “Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi.

DHA Yaşam
Adana’da kan donduran olay: Husumetli komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı!

Akın Pıtırlı ile ailesi, evlerindeki 30 bin liranın çalınmasından yan komşuları Özsoy ailesini sorumlu tuttu. İki aile arasında bu iddia nedeniyle husumet başladı. Husumet sürerken, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Akın Pıtırlı, sokakta Kemal ve kardeşi Mustafa Özsoy ile karşılaştı; taraflar arasında tartışma çıktı. Pıtırlı, Kemal, Mustafa ve babaları Murat Özsoy'u vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Özsoy ailesinin bireyleri kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

"BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM"

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Özsoy, kurtarılamadı. Murat Özsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçab Akın Pıtırlı'yı, yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Pıtırlı, ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik.

Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi. İşlemleri tamamlanan Pıtırlı, adliyeye sevk edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kan donduran olay: Husumetli komşusunu öldürdü, oğullarını yaraladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz