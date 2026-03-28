Adana’da kanlı hesaplaşma! Restoranda birbirlerine kurşun yağdırdılar

Giriş Tarihi: 28.03.2026 08:51

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Selamlaşma sonrası başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek çatışmaya dönüştü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan Emrah Çınar ile sonradan gelen G.F. arasında selamlaşmanın ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

MASADA BAŞLAYAN TARTIŞMA ÖLÜMLE SON BULDU

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirine ateş açtı. Başından vurulan Emrah Çınar olay yerinde hayatını kaybederken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

EKİPLER ARD ARDA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı G.F., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

