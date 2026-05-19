Adana’da kanlı husumet! Cinayet şüphelileri güvenlik kameralarıyla tespit edildi: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Mayıs günü saat 01.05 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralı halde bulunan 25 yaşındaki Emin Bozkurt'u sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt'un ilk ifadesinde, tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini ve kaçan aracın plakasını alamadığını söylediği öğrenildi.

Hastanede yapılan muayenede Bozkurt'un sırt kısmından ateşli silahla vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu tespit edildi. Durumu ağırlaşan Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.