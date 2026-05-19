Adana’da kanlı husumet! Cinayet şüphelileri güvenlik kameralarıyla tespit edildi: 4 gözaltı

Giriş Tarihi: 19.05.2026 09:24

Adana'nın Kozan ilçesinde hem darp edilen hem de tabancayla vurularak öldürülen şahsın şüpheleliri güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Mayıs günü saat 01.05 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralı halde bulunan 25 yaşındaki Emin Bozkurt'u sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt'un ilk ifadesinde, tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini ve kaçan aracın plakasını alamadığını söylediği öğrenildi.
Hastanede yapılan muayenede Bozkurt'un sırt kısmından ateşli silahla vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu tespit edildi. Durumu ağırlaşan Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bozkurt, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, bölgedeki yaklaşık 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.E. ile E.S.K. ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen C.E. ile A.E., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin kaçmak için kullandığı 01 AUB 793 plakalı otomobil ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Polisin yaptığı incelemede, olay günü şüpheliler ile Emin Bozkurt'un birlikte alkol aldığı, aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında E.S.K.'nin Bozkurt'u tabancayla vurduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
