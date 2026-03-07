Haberler Yaşam Haberleri Adana’da Karadenizliler iftarda buluştu
Adana’da Karadenizliler iftarda buluştu

Adana Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı, kentin önde gelen isimlerini ve Karadenizli hemşehrileri bir araya getirdi. Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşen organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Adana'da yaşayan Karadenizliler, Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftarda bir araya geldi. Atlı Spor Kulübünde birbirinden leziz yemeklerin, tatlıların, çorbaların yer aldığı sofrada hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Karadenizliler hem iftarlarını yaptı hem de hasret giderip güzel ve keyifli dakikalar geçirdi.

adanada-karadenizliler-iftarda-bulustu-1772866976772.jpg (2047×1514)

Çeşitli meslek gruplarından hemşehrilerin, bürokratların, Çukurova ve Çağ Üniversitelerinden hocaların katılımı ile gerçekleşen iftar buluşmasında büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, "Bu anlamlı buluşmayı bir daha gerçekleştirmenin sevincini ve mutluluğunu yaşadık" ifadelerini kullandı. İftarın ardından derneğin gelecek planları hakkındaki görüşler değerlendirildi.

