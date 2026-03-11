Adana’da kaybolan Hatice Musabeyli’den 6 gündür iz yok: Son anları kameraya böyle yansıdı!

'ÖLÜ YA DA SAĞ ULAŞMAK İSTİYORUZ'

Musabeyli'nin annesi Emine Rüstem ise ağlayarak kızının bulunmasını istedi. Rüstem, "Sabah çıktıktan sonra her tarafa baktık. Hastaneye, dolmuşlara ve arkadaşlarına sorduk ancak hiçbir yerde kendisine ulaşamadık. Herkes bir tarafa yönlendirdi, nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin arkandayız. Ölüyse de sağ ise de haberini duymak istiyoruz. Sen biliyorsun, benim kalbim var. Hatice neredeysen gel kızım, bize haber et. Kızımı çok özledik. Kaç gündür ne halde olduğumuz belirsiz. Oruç tutamıyoruz, bizim yaşadığımızı kimse bilmez. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Kızıma sağ salim kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.