Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 28.6.2024 14:33

Adana'da kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da uzman erbaş Gökhan Çelik (27) daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik’i (29) öldürüp, beraberindeki bacanağı Murat Akdöker’i de (30) ağır yaraladı. Seken kurşunların isabet ettiği 2 kişi hafif şekilde yaralanırken polisin katil zanlısını her yerde arıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker'in kullandığı otomobil içinde bulunan ve Mardin'den Adana'daki yakınlarını görmeye gelen 1 çocuk annesi Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman erbaş Gökhan Çelik arasında tartışma yaşandı.

ARKASINDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olan ve eşi gibi Mardin'de görev yapan Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince, eşi Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.

Çelik, eşini arkasından ateş edip öldürdü ardından da Murat Akdöker'i boynundan vurdu. Açılan ateş sırasında seken kurşunlar ise yoldan geçen 2 kişiye isabet ederek yaraladı.

POLİS HER YERDE ARIYOR

O sırada olay yerinde bulunan polis aracına da seken kurşunlar isabet ederken olay müdahale eden ekipler, katil zanlısı Gökhan Çelik'e ateş etti ancak, ara sokaklara kaçıp izini kaybettirdi.

Ağır yaralanan Hatice Çelik'in kız kardeşinin eşi olan Murat Akdöker ise hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Adana'da kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı
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