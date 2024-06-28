Adana’da kıskançlık cinayeti: 1 ölü, 3 yaralı

Olay Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker'in kullandığı otomobil içinde bulunan ve Mardin'den Adana'daki yakınlarını görmeye gelen 1 çocuk annesi Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman erbaş Gökhan Çelik arasında tartışma yaşandı.
ARKASINDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ
Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olan ve eşi gibi Mardin'de görev yapan Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince, eşi Hatice Çelik otomobilden inip kaçmaya çalıştı.
POLİS HER YERDE ARIYOR
O sırada olay yerinde bulunan polis aracına da seken kurşunlar isabet ederken olay müdahale eden ekipler, katil zanlısı Gökhan Çelik'e ateş etti ancak, ara sokaklara kaçıp izini kaybettirdi.
Ağır yaralanan Hatice Çelik'in kız kardeşinin eşi olan Murat Akdöker ise hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.