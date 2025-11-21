Adana’da komşular arası husumette baba öldü oğulları yaralandı: Şüpheli ile babası tutuklandı!

'BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM'

Kaçan Akın Pıtırlı, olay yerine yakın bir sokakta yakalanırken; emniyetteki ifadesinde, "Evimin önünde motosikletimi park ederken göz göze geldik. Kemal bana, 'Ne bakıyorsun? Kafanı çevir, yoksa keserim' dedi. Tepki gösterince saldırdılar. Kendimi korumak için bıçağı rastgele savurdum" dedi. Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelinin babası Şaban Pıtırlı da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.