Adana’da komşuların müzik kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

5 YARALI

Açılan ateş sonucu Ömer S. ve Hüseyin T. pompalı tüfekle, Coşkun K. ise tabancayla yaralandı. Ayrıca 2 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabancaya el koyarken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

