Adana’da kontrolsüz yıkım faciasından kıl payı kurtulmuştu: 1 tutuklama

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.