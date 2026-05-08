Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kontrolsüz yıkım faciasından kıl payı kurtulmuştu: 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 8.05.2026 14:20

Adana'da 5 katlı apartmanın kontrolsüz yıkımı sırasında bir kadının kaldırımda yürürken enkaz altında kalmaktan koşarak kurtulduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 4 görevliden yıkım sorumlusu Y.Ç. tutuklandı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın yıkım çalışması başladı. Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle koşarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yıkım işleminde görevli A.Ç., H.Y., B.R.K. ve yıkım sorumlusu Y.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından, 'Kasten bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

