Adana’da korkunç cinayet: Bıçaklayıp baraja atmışlar! 9 gündür aranıyordu...

Giriş Tarihi: 5.04.2026 22:24 Son Güncelleme: 5.04.2026 23:29

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce kaybolan 24 yaşındaki kadın, Kürebeli Barajı’nda ölü olarak bulundu. Genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MURAT KARAMAN
Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLAYIP BARAJA ATMIŞLAR

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kısa sürede cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğunu tespit etti.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

