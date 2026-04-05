Adana’da korkunç cinayet: Bıçaklayıp baraja atmışlar! 9 gündür aranıyordu...

Edinilen bilgiye göre, baraja fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
BIÇAKLAYIP BARAJA ATMIŞLAR
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kimliği belirsiz kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.