Adana’da korkunç kaza! Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşısına geçerken, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polis, kaza sonrası otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü arıyor.