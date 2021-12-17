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Giriş Tarihi: 17.12.2021 17:37

Adana'da korkunç kaza! Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Adana’da korkunç kaza! Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ortaokul öğrencileri Muhammet Berat Büyükce (13) hayatını kaybetti, Oğuz Kaan Yılmaz (13) ise yaralandı. Polis ekipleri, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8'inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz'a yolun karşısına geçerken, 01 D 1728 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Polis, kaza sonrası otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü arıyor.

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Adana'da korkunç kaza! Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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