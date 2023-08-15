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Giriş Tarihi: 15.8.2023 00:49

Adana'da korkunç kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti

Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan (23), seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti.

DHA
Adana’da korkunç kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Adana'da korkunç kaza! Sosyal medya fenomeni Burak Can Taşan hayatını kaybetti
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