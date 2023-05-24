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Giriş Tarihi: 24.5.2023 11:45 Son Güncelleme: 24.5.2023 11:55

Adana'da korkunç kaza: Uzman çavuş 50 metreden sahile uçtu!

Adana Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin (28), kullandığı otomobilin 50 metreden sahile uçtuğu kazada hayatını kaybetti, yanında bulunan öğretmen Burak Akkuş (33) ise ağır yaralandı.

DHA
Adana’da korkunç kaza: Uzman çavuş 50 metreden sahile uçtu!

Feci kaza, gece saatlerinde Karataş ilçesi Harbiş mevkiindeki fener kayalıklarında meydana geldi. Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan'ın koruması olarak görev yapan Uzman Çavuş Anıl Küçükçirkin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 50 metreden sahile uçtu. Kayalığa düşen aracın sürücüsü Küçükçirkin ile yanındaki öğretmen Burak Akkuş yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Küçükçirkin, kurtarılamadı. Ağır yaralı Akkuş'un ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Anıl Küçükçirkin'in memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyünde toprağa verileceği öğrenildi...

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Adana'da korkunç kaza: Uzman çavuş 50 metreden sahile uçtu!
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