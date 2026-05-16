Giriş Tarihi: 16.05.2026 22:49

Adana'da korkunç olay: Ev arkadaşı tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti!

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından darbedilen kişi tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi. Evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA
Alınan bilgiye göre, 12 Mayıs'ta özel bir araçla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen ve darbedilerek ağır yaralı olduğu anlaşılan Muhammet Hasan Koca, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Koca, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Koca'nın hastaneye getirilmesinden itibaren araştırma başlatan polis, bu kişinin M.A.G'yle ilçede kaldığı evi belirledi.

KAÇAN ŞAHIS ANTALYA'DA YAKALANDI

Eve operasyon düzenleyen polis, zanlının kaçtığını belirledi. Evde yapılan incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirildi. Araştırmasını genişleten polis, zanlıyı Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Koca ile M.A.G'nin döner ustası oldukları, çalışmak için geldikleri Kozan'da birlikte kaldıkları öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
