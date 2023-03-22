Adana’da korkunç olay! İki kişiyi alıkoyup 91 bin lira gasbetiler

Olay, 16 Şubat günü Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya'dan iş aramak için Adana'nın Kozan ilçesine gelen inşaat işçileri Uygur A. ve Nurullah Ç., bir yakınlarının yönlendirmesiyle Beyza Ö.'nün (20) evine gitti. Eve gelen Uygur A. ve Nurullah Ç'yi karşılayan Beyza Ö., salona geçip oturmalarını istedi.

Kısa süre sonra Beyza Ö'nün evine, arkadaşları Miraç E. (20), Muhammet Erkan I. (20) ve Veysel Osman Y. (18) geldi. Salona geçen üç kişi, burada oturan Uygur A. ve Nurullah Ç.'ye silah çekerek ceplerindeki parayı istedi. İki arkadaşın 12 bin lirasını aldıktan sonra cep telefonlarına da el koyan şüpheliler, Uygur A. ve Nurullah Ç.'nin yakınlarına 'Kozan'a iş aramaya geldik. Zor durumda kaldık. Para gönderebilir misiniz?' diye mesaj attı. Parayı Beyza Ö.'nün hesap numarasına talep eden şüpheliler, iki arkadaşın yakınlarından bu yöntemle toplamda 79 bin lira aldı.