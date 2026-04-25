Haberler Yaşam Haberleri Adana’da korkunç olay! Selim Tutuş motosikleti üzerinde infaz edildi: 2 yıl önceki cinayetten sorumlu tutulmuş…
Giriş Tarihi: 25.04.2026 17:15 Son Güncelleme: 25.04.2026 17:53

Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 38 yaşındaki Selim Tutuş motosikletiyle giderken kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde can veren Tutuş’un 2 yıl önce mahalle kavgasında öldürülen kişinin cinayetinden sorumlu tutulduğu öğrenildi. İşte olayın detayları…

Ziya RAMOĞLU
Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce bir kişi mahalle kavgasında öldürüldü ve Selim Tutuş (38) bu olaydan sorumlu tutuldu.

MOTOSİKLETLİ İNFAZ

Bugün ise Selim Tutuş, motosikletiyle caddede giderken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından tabanca ile vuruldu. Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Selim Tutuş'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Tutuş'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

