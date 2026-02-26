Adana’da korkutan olay: Baba-oğul sobadan zehirlendi!

Olay, saat 05.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Aile üyeleri, sahura kaldırmak için uyandırmaya çalıştığı Evren ve oğlu Abdullah Etgü'nün tepki vermemesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.