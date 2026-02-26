Haberler Yaşam Haberleri Adana'da korkutan olay: Baba-oğul sobadan zehirlendi!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:04

Adana'da korkutan olay: Baba-oğul sobadan zehirlendi!

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Evren (50) ile oğlu Abdullah Etgü (17), hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam
Adana’da korkutan olay: Baba-oğul sobadan zehirlendi!
  • ABONE OL

Olay, saat 05.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Aile üyeleri, sahura kaldırmak için uyandırmaya çalıştığı Evren ve oğlu Abdullah Etgü'nün tepki vermemesi ile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BABA-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, baba ile oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Durumları ağır olan baba-oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da korkutan olay: Baba-oğul sobadan zehirlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz