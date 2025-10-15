Adana’da kuzenlerin tartışması vahşetle bitti: Sopayla dövüldü! Bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 13 Ekim'de saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Balkan ile işe girmesi için kendisine baskı yaptığı ileri sürülen kuzeni Resul Balkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Resul Balkan, arkadaşı Uğurcan Uğur ile birlikte kuzeni Hüseyin Balkan'ın yanına gitti. Sokakta, kuzenler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Resul Balkan, yerden aldığı tahta sopayla kuzenini darbetti. Çıkan arbedede sırtından bıçaklanan Hüseyin Balkan, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçtı.