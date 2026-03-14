Adana’da lastiği patlayan ambulans devrildi: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 14.03.2026 23:53

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken ön lastiği patlayan ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda meydana geldi. M.A. idaresindeki ambulansı, iddiaya göre Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne takviye amacıyla seyir halinde olduğu sırada ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ambulans şoförü ile 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri meslektaşları tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sağlık çalışanlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

