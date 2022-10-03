Adana’da lezzet festivali heyecanı

Adana Valiliği ev sahipliğinde 7-8-9 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta "Geçmişten geleceğe miras: Mutfak" temasıyla düzenlenecek olan 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festivale bu yıl yaklaşık 500 bin kişinin katılması bekleniyor.Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana kebabı, şalgam suyu, analı-kızlı, ekşili köfte, mumbar, içli köfte, ıspanak başı, şırdan dolması gibi yöresel yiyeceklerin yanı sıra pek çok etkinliği de halkla buluşturacak festivalle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıldan bu yana festivale hazırlandıklarını dile getiren Vali Elban, ünlü şeflerin ve sektörde öncü isimlerin çeşitli etkinliklerle atölyelerde lezzet severlerle buluşacağını kaydetti. Festival ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Vali Elban, "Hazırlıklarımız bitti. Alandaki hazırlıklar da bitmek üzere. Geçen seneki yoğun katılım ve içeriğin üzerine yeni içerikler ilave ederek, katılımın daha da artmasını bekliyoruz. Keyifli bir festival olmasını bekliyoruz" diye konuştu.Bu sene katılım rekoru beklediklerini ve otellerde yer kalmadığını kaydeden Elban, "Geçen sene 300 binin üzerinde katılımcı vardı. Bu yılki beklentimiz 500 bini geçmek. Biz festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde hemen hemen otellerdeki bütün odalar rezerve edildi. Muhtemelen, civar illerde de otellerin birçoğunda rezervasyonlar dolma noktasına geldi" diye konuştu.