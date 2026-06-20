Adana’da Lösemili Çocuklar Köyü hayata geçiriliyor!

ADANA SAĞLIK MERKEZİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Betül Özgüven, Türkiye'de Ankara ve Bursa'dan sonra üçüncü Lösemili Çocuklar Köyü'nü Adana'da hayata geçireceklerinden dolayı büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. LÖSEV'in sadece lösemili çocuklar için değil diğer kanser hastası çocuklara da hizmet verdiğini ifade eden Özgüven, "Bu kapsamda Adana sağlık merkezi gibi çalışıyor. Özellikle şehir dışından gelen hastalar konaklama sorunu yaşamakta. Temelini attığımız ve birinci katını çıktığımız Lösemili Çocuklar Köyü 1,5 yıl içinde hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.

TEDAVİLERİNE ODAKLANACAKLAR

Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın hızla ilerlediğini vurgulayan Özgüven, "Şehir dışından gelen hasta çocuklarımız aileleriyle birlikte apart evlerde kalabilecek. Bunun dışında otel ve misafirhane gibi binamızda da günü birlik ya da kısa süreli tedavi için gelen hastalarımızı misafir edeceğiz. Her şey LÖSEV tarafından karşılanacak. Onlar sadece tedavilerine odaklanacaklar. Ayrıca alanın yarısı tarım arazisi ve hayvancılık olarak kullanılacak. Burada kalacak çocuklarımız doğal yetişen meyve ve sebzeleri tüketecek, hayvanların etinden, sütünden yararlanacak" dedi.