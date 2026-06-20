Adana’da Lösemili Çocuklar Köyü hayata geçiriliyor!

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven ile Halkla İlişkiler Koordinatörü Buğse Çakan, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti. LÖSEV Adana irtibat ofisinin bölge olarak çalıştığını anlatan Özgüven, "Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Mersin ve ilçelerindeki hastalarla ilgileniyor, onların ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal desteklerimizi iletiyoruz" dedi.
ADANA SAĞLIK MERKEZİ GİBİ ÇALIŞIYOR
Betül Özgüven, Türkiye'de Ankara ve Bursa'dan sonra üçüncü Lösemili Çocuklar Köyü'nü Adana'da hayata geçireceklerinden dolayı büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. LÖSEV'in sadece lösemili çocuklar için değil diğer kanser hastası çocuklara da hizmet verdiğini ifade eden Özgüven, "Bu kapsamda Adana sağlık merkezi gibi çalışıyor. Özellikle şehir dışından gelen hastalar konaklama sorunu yaşamakta. Temelini attığımız ve birinci katını çıktığımız Lösemili Çocuklar Köyü 1,5 yıl içinde hizmete açılacak" ifadelerini kullandı.
TEDAVİLERİNE ODAKLANACAKLAR
Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın hızla ilerlediğini vurgulayan Özgüven, "Şehir dışından gelen hasta çocuklarımız aileleriyle birlikte apart evlerde kalabilecek. Bunun dışında otel ve misafirhane gibi binamızda da günü birlik ya da kısa süreli tedavi için gelen hastalarımızı misafir edeceğiz. Her şey LÖSEV tarafından karşılanacak. Onlar sadece tedavilerine odaklanacaklar. Ayrıca alanın yarısı tarım arazisi ve hayvancılık olarak kullanılacak. Burada kalacak çocuklarımız doğal yetişen meyve ve sebzeleri tüketecek, hayvanların etinden, sütünden yararlanacak" dedi.
NELER OLACAK?
Yaklaşık 29 bin 623 metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerinde yükselen proje; eğitim, konaklama, sosyal yaşam, üretim atölyeleri ve idari fonksiyonları bir araya getiriyor. Toplam 5 bloktan oluşan merkez, çevresi geniş peyzaj alanları, tarım arazileri ve açık kullanım alanları ile çevreleniyor.
230 kişilik konferans salonu, derslikler, kütüphane, sergi ve çok amaçlı salonlar ile 0-6 yaş çocuk atölyeleri, ailelerin üretime katılabileceği, meslek edinebileceği, tekstil, seramik ve mutfak atölyeleri, kafe alanı ve LSV dükkan, kansersiz yaşamı destekleyici, doğal salça ve reçel üretim atölyeleri ile SPA merkezi, tedavi gören hasta ve yakınları için 23 ailenin uzun süreli tedavi nedeniyle konaklayabileceği 3+1, 2+1 konuk evleri, 1+1 dairelerden oluşan konuk evleri, kısa süreli konaklamalar için ise 40 ailenin kalabileceği misafirhane ve sosyal tesis yer alacak. Ayrıca
Proje kapsamında yaklaşık 10 bin 000 m2 büyüklüğünde bir tarım alanı oluşturulacak.