Adana’da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 14 şüpheli tutuklandı!

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4'ü kadın 15 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Öte yandan fuhşa zorlandığı öne sürülen 12 kadın da kurtarıldı.