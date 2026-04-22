Adana'da milyonluk ceza yiyen sürücüden pişkin itiraf: "Aracımı seviyorum, taksitle ödüyorum!"

Kozan ilçesinde 250 bin TL değerindeki aracına yaptığı modifiye nedeniyle daha önce 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulanan ve ehliyetine el konulan sürücü, yeniden direksiyon başına geçti. Trafik ekiplerince yapılan denetimde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 45 bin TL, araç sahibi için de 45 bin TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.