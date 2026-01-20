Adana’da Mustafa Yavuz dönemi başladı: "Eski kaymakam, yeni vali!"





"BU ŞEHİRDE GÖREV YAPMAK BİR İFTİHAR VESİLESİ"

Öncelikle, geçmişte bu kadim şehirde görev yapmış olmanın kazandırdığı tecrübe ve hafıza ile Adana'ya bir kez daha hizmet etme imkanına erişmenin benim için derin bir iftihar vesilesi olduğunu özellikle belirtmek isterim" dedi.

Vali Mustafa Yavuz daha sonra yöneticilerle bir araya geldi. İl genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede açıklamada bulunan Vali Yavuz; "Bugünden itibaren daha huzurlu ve daha güvenli bir Adana için hep birlikte çalışacağız. Amacımız; Adana'mızı her yönüyle daha yaşanabilir ve daha güvenli bir şehir hâline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda tüm kurumlarla koordinasyon içinde, mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımıza en yakın kamu yöneticileri olarak, devletimizin şefkatini ve gücünü sahada hissettirmek temel görevimizdir" diye konuştu.