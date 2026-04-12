Adana’da narkotik operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 85,47 gram sentetik kannabinoid, 34,55 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ve 1 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında, aralarında çeşitli suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.