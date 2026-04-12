Haberler Yaşam Haberleri Adana'da narkotik operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:31

Adana'da narkotik operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı

Adana’da zehir tacirlerine dev operasyon! Uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı baskınlarda narkotik ekiplerince 12 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da narkotik operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesi ve suç unsurlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkez Seyhan ilçesinde önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda; 85,47 gram sentetik kannabinoid, 34,55 gram metamfetamin, 48 sentetik ecza ve 1 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında, aralarında çeşitli suçlardan 2 ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan şahısların da bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adana'da narkotik operasyonu! Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi: 15 gözaltı
