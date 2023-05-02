Adana’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Adana’da Yenilecek Yemekler

Adana'da ne yenir ne içilir sorusu Adana'ya seyahat planı yapan kişilerin çok sık merak ettiği bir sorudur. Adana kendine has yemekleri, kültürü ve tarihi geçmişiyle kendine has bir şehirdir. Adana'da ne yenir, Adana'da yenilecek yemekler ve tatlılar nelerdir merak mı ediyorsunuz? Adana'ya yapacağınız seyahatinizde oraya özgü yemekleri tatmadan dönmeniz olmaz. Biz de sizin için Adana'da neler yiyebileceğinizi ve nereleri gezebileceğinizi araştırdık. İşte Adana'da neler yapabileceğiniz!

Adana'da Ne Yenir? Ne İçilir?

Adana Türk mutfağında oldukça önemli yere sahiptir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de eşsiz ve birbirinden güzel yemeklerinin olmasıdır. Adana'ya özgü yemekler yiyenin tekrar yemek isteyeceği türden lezzetlerdir. Peki bunlar neler? Adana'ya gittiyseniz mutlaka Adana kebabı yemelisiniz. Kebabın dışında yüzük çorbası, Adana lahmacunu, analı kızlı çorba, çiğ köfte, içli köfte, hırçikli köfte, baharatlı ekmek (İftir), sıkma, humus, bandırma, şalgam, muzlu süt, bici bici, ciğer gibi lezztlerin tadına mutlaka bakmalısınız.

Adana'da Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler

Adana mutfağı kadar tarihi geçmişiyle de oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzde Adana'ya gittiğinizde yeme içme listesi kadar gezilecek yerler listesi yapmanız da önemlidir. İşte Adana'ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken bazı yerler;