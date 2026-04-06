Haberler Yaşam Haberleri Adana'da nisan süprizi! Çocuklar kar topu keyfi yaşadı, renkli anlar oluştu
Giriş Tarihi: 6.04.2026 12:49

Adana'da nisan süprizi! Çocuklar kar topu keyfi yaşadı, renkli anlar oluştu

Adana'da dün etkili olan dolu yağışının ardından oluşan ve erimeyen buz kütlelerinde çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da dün akşam etkili olan dolu ve sağanak yağmur nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde buz kütleleri oluştu. Sabah saatlerinde ise erimeyen kar kütlelerini gören çocuklar, soluğu parklarda aldı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Çocuklar oluşan kar kütlelerinin üzerinde kayarak ve oynayarak keyifli anlar yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler hem şaşırttı hem de renkli anlara sahne oldu. Oynamaya gelen çocuklardan Yiğit Aslan Demirci, "Haberlerde dolu yağdığını, kar kütleleri oluştuğunu görünce buraya oynamaya geldik. Çok eğlendik, çok güzel bir görüntü" dedi.



ADANA'DA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mahalle sakinlerinden Selim Ağaçdalı ise böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadığını anlatarak, "Eskiden yağan kar yere düşmeden erirdi ama şimdi burada kütleler oluştu. Çocuklar çok mutlu, bizler çok mutluyuz. Çok güzel bir görüntü var hatta arkadaşlarımızla Adana'da kar hayatı olumsuz etkiledi diye espri yaptık" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz