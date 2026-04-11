Adana’da öğretmen eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü: O caniye verilen ceza belli oldu!

Giriş Tarihi: 11.04.2026 13:08

Adana'da öğretmen eşi 1 çocuk annesi Hatice Çelik (29) ile kayınbiraderi Murat Akdöker’i tabancayla öldüren ve yoldan geçen 1 kişi de yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik'e (29), verilen ceza belli oldu.

MURAT KARAMAN
Olay, 28 Haziran 2024'te merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan uzman çavuş Gökhan Çelik ile eşi Hatice Çelik arasında otomobil içinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Çelik, beylik tabancasıyla önce araçta bulunan kayınbiraderi Murat Akdöker'i, ardından da eşi Hatice Çelik'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen Can A.'ya da isabet ederek, yaralanmasına neden oldu. Hatice Çelik olay yerinde, Murat Akdöker ise olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Gökhan Çelik, "Çocuğumu görmek ve eşimle barışmak için buluşmaya gittim" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti, Gökhan Çelik'i iyi hal indirimi uygulamadan biri ağırlaştırılmış olmak üzere 2 defa müebbete ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

