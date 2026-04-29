Adana’da sağanak sele neden oldu! Bir sürücü öldü

Giriş Tarihi: 29.04.2026 22:33

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel sularına kapılan ve aracıyla sürüklenerek kaybolan Gamber Ünüvar (22) yaşamını yitirdi.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi.

Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise aracıyla sel sularına kapılan Gamber Ünüvar, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ünüvar'ın cesedi kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzakta bulundu. Adana Valiliği, bölgede AFAD koordinasyonunda; tüm ekiplerin katılımı ile çalışmalar devam ettiğini açıkladı.

