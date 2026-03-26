SON DAKİKA… Adana’da şaşkınlık veren görüntü! Otomobili ayaklarıyla kullandı: O anlar kamerada!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 2025 yılında otomobiliyle seyir halindeki Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol etti.
Yüksek sesli müzik eşliğinde aracın açılır tavanından vücudunun yarısını dışarı çıkaran Şuayip Ö., akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Şuayip Ö., yanındaki arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntünün yayılmasının ardından polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Şuayip Ö.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma' maddelerinden 2 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Para cezası tutarının, ihlallerin işlendiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.
RUH HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim şüpheli Şuayip Ö.'ye 'Konutu Terketmeme', 'Her Türlü Motorlu Taşıtları Kullanmama' ve Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığına dair tedavi edilmesine yönelik ceza verdi.