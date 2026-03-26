Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:11 Son Güncelleme: 26.03.2026 10:17

SON DAKİKA… Adana’da şaşkınlık veren görüntü! Otomobili ayaklarıyla kullandı: O anlar kamerada!

SON DAKİKA… Adana’da 26 yaşındaki Şuayip Ö., otomobil koltuğunda ayağa kalkıp aracın açılır tavanından dışarıya çıktı. Otomobili ise ayaklarıyla kullandı! Cep telefonu ile kaydedilen o görüntüler şaşkınlık yaratırken sürücüye 2 bin lira para cezası uygulandı. Ev hapsine de çarptırılan sürücünü ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildiği ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 2025 yılında otomobiliyle seyir halindeki Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol etti.

Yüksek sesli müzik eşliğinde aracın açılır tavanından vücudunun yarısını dışarı çıkaran Şuayip Ö., akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Şuayip Ö., yanındaki arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntünün yayılmasının ardından polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

CEZA TUTARI İHLAL TARİHİNE GÖRE DÜZENLENDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şuayip Ö., ifadesinde, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım, keşke yapmasaydım" dedi.

Şuayip Ö.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma' maddelerinden 2 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Para cezası tutarının, ihlallerin işlendiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.

RUH HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim şüpheli Şuayip Ö.'ye 'Konutu Terketmeme', 'Her Türlü Motorlu Taşıtları Kullanmama' ve Dr. Ekrem TOK Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığına dair tedavi edilmesine yönelik ceza verdi.

