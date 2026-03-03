Adana’da pes dedirten olay: Bu kez gasilhaneyi soydular!

Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi.
Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı. Mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.
"BURASI DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİMİZ YER"
Kefenin çalınmasına anlam veremediğini söyleyen Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın?