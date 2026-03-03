Haberler Yaşam Haberleri Adana'da pes dedirten olay: Bu kez gasilhaneyi soydular!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 10:58

Adana'da pes dedirten olay: Bu kez gasilhaneyi soydular!

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, “Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan” diye tepki gösterdi. Polis, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da pes dedirten olay: Bu kez gasilhaneyi soydular!
Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi.

Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı. Mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.

"BURASI DÖNÜP DOLAŞIP GELECEĞİMİZ YER"

Kefenin çalınmasına anlam veremediğini söyleyen Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın?

İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun?" dedi.

Adana'da pes dedirten olay: Bu kez gasilhaneyi soydular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz