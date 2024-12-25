Adana’da Şehitler Parkı’nın içler acısı hali

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki Yeşilyurt Mahallesi 70649 sokak Mavi Bulvar üzerindeki Şehitler Parkı'nın bakımsızlığı vatandaşı isyan ettirdi. Kauçuk kaplamaları sökülen ve yerine yenileri yapılmayan yürüyüş ve koşu parkurunda spor yapan vatandaşlar, "Belediyeye yazıklar olsun. Belediye Başkanı Oya Tekin koltuğundan kalkıp da bu rezaleti görsün. Bu içler acısı durumda olan park bir de şehit adı taşıyor. Spor yapamamayı bir kenara koyun, bu şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

HEM ÇİRKİN HEM DE KULLANIŞSIZ

Şehitler Parkı içindeki şehit polis memuru Fırat Ulaş adını taşıyan yürüyüş ve koşu parkurunu kullanan vatandaşlar, aylardır sökülmüş olan kauçuk kaplamaların yapılmadığını, yağmur yağdığın da su birikintilerinin oluştuğunu ve kullanamadıklarını dile getirdiler. Bu durumun çirkin görüntü oluşturduğunu kaydeden vatandaşlar, Seyhan belediyesini aradıklarını ancak bugüne kadar olumlu hiçbir adımın atılmadığını ifade ettiler.

"YAZIKLAR OLSUN"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e çağrıda bulunan vatandaşlar, "Parkımız çok güzel ama maalesef belediyemiz ilgi göstermiyor. Aylardır bu parkı yapmayanlara yazıklar olsun. Bizim söyleyecek başka sözümüz yok. Belediye başkanı Oya Tekin koltuğundan kalksın gelsin parka burada bir yürüyüş yapsın. Acaba bu manzarayı görürse kendisi ne diyecek çok merak ediyoruz" diye konuştular.