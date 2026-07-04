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Giriş Tarihi: 4.07.2026 02:41

Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
Adana’da silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
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Ceyhan'da Şahin Özbilen Mahallesi Dallas mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada S.Ö, İ.Ö, H.A. ve A.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ADANA #CEYHAN

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Adana'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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