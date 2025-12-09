Adana’da sosyal sorumluluk fuarı açıldı

Adana Gündoğdu Koleji farkındalık oluşturmak için "Sosyal Sorumluluk Fuarı" düzenledi.

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Kurum içinde sosyal etki duyarlılığını geliştirmek, çalışanlarımızı toplumsal fayda yaratan projelerle buluşturmak ve herkesin kendi gücü ölçüsünde fark yaratabileceği bir ortam oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Birlikte daha duyarlı, daha bilinçli ve daha güçlü bir toplum için buluştuk. Fuarımıza katılan kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Fuar; gönüllülük çalışmalarını görünür kılmayı, farklı sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirerek toplumsal farkındalığı artırmayı ve öğrencilerden çalışanlara kadar herkesin aktif katılımıyla güçlü bir etki alanı yaratmayı amaçlıyor. Fuara 14 kurum katıldı.