Haberler Yaşam Haberleri Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 12:42

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında su yüzeyinde sürüklenen birini gören vatandaşlar dehşete düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin sudan çıkardığı şahsın bir kadın olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalleden geçen sulama kanalında su yüzeyinde hareketsiz halde sürüklenen bir şahsın olduğuna gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler şahsı sudan çıkardığında cansız bedenin kadın olduğu görüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
