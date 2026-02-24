Adana’da taşkın riskine 600 milyonluk yatırım: Devlet tüm imkanlarıyla sahada

Adana'nın farklı bölgelerinde geçmişte yaşanan taşkınların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirten AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu söyledi. Çalışmaların Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda etap etap hayata geçirileceğini belirten Dağlı, "Bizim için öncelik hemşehrilerimizin güvenliği. Risk oluşmadan tedbir almak, afet yaşanmadan önlem almak anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI GÜVENCEYE ALIYORUZ

Adana'nın her köşesinde dere yataklarının güvenli hale getirildiğini ve çalışmaların aralıksız sürdüfünü vurgulayan Dağlı, "Sanayi bölgelerimizi ve yerleşim alanlarımızı koruma altına alıyoruz. Bu yatırımlar sadece bugünü değil, yarını da güvence altına alıyor. 600 milyon liralık bu önemli projeyi en kısa sürede yapım aşamasına geçirerek hemşehrilerimizin huzurunu kalıcı hale getireceğiz" diye konuştu.

YAPILACAK PROJELER

Başka Dağlı projeleri de şöyle sıraladı:

Kozan ilçesindeki Kilgen Deresi'nde, daha önce ıslahı yapılan bölümün memba tarafında 2.000 metre uzunluğunda beton kaplamalı kârgir duvar inşa edilecek.

Tabak Deresi'nin 2.500 metrelik kısmında taban beton kaplaması yapılacak, mevcut 4 menfez yıkılarak yeniden inşa edilecek.

Deliçay Deresi'nde taşkın nedeniyle zarar gören tersip bendi ve kontür sekisi yenilenecek.

Kozan Küçük Sanayi Sitesi mücavir alanından geçen derede betonarme U kanal imalatı gerçekleştirilecek.

Ayrıca Adana genelinde taşkın kontrol yapıları, taşıt ve yaya köprüleri, menfezler, üst havza tedbirleri ve güvenlik korkulukları da projeye dahil edilecek.