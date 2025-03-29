Adana’da tefeci operasyonu: 12 kişi gözaltında

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 12 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı. Ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 26 POS cihazı, 205 adet slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 lira değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin lira para, 15 adet ajanda, ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 243 uyuşturucu hap, kaçak 1000 puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişinin emniyette sorguları sürüyor.