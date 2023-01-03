Adana’da ’tefeci’ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.
Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
BİNBİR SURAT
KOM ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için söz konusu adreslere baskın yaptı. Operasyonda daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan "Binbir Surat" lakaplı Z.K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.