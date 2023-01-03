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Giriş Tarihi: 3.1.2023 08:58 Son Güncelleme: 3.1.2023 09:49

Adana'da 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana’da tefecilik yoluyla 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da ’tefeci’ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

BİNBİR SURAT

KOM ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için söz konusu adreslere baskın yaptı. Operasyonda daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan "Binbir Surat" lakaplı Z.K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da 'tefeci' operasyonu: 21 gözaltı kararı
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