Adana’da ’tefeci’ operasyonu: 21 gözaltı kararı

BİNBİR SURAT

KOM ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliyi yakalamak için söz konusu adreslere baskın yaptı. Operasyonda daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan "Binbir Surat" lakaplı Z.K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.