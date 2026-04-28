Adana’da telefon tamircisi cinayetinde flaş: Katili çocuk çıktı!

Olay, 30 Mart'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kar maskesiyle gizleyen bir şüpheli, arkadaşının kullandığı motosikletle telefon tamircisi Emrah Satıkalp'in (37) iş yerine girdi. Şüpheli, tezgahta bekleyen Satıkalp'i tabancayla başından vurduktan sonra geldiği motosiklete binip, kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Satıkalp'i ambulansla hastaneye götürdü. Yapılan müdahalelere karşın Satıkalp, hayatını kaybetti.
KATİL ÇOCUK ÇIKTI
Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve 10 kilometre çapındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y. (17), motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti Mıdık Mahallesi'nde M.M.A. (17), M.G.'ye (17) ve H.Ö.'ye (14) verdiği saptandı.
MOTOSİKLETİ YAKTILAR
Bölgede araştırma yapan cinayet dedektifleri, 3 şüphelinin teslim aldıkları motosikleti delilleri yok etmek için ateşe verip, yaktığını ortaya çıkardı. Ekipler, daha sonra Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği 5 şüpheliyi, adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada, aralarında olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancanın da bulunduğu 1'i kurusıkı 5 ruhsatsız tabanca ile kar maskesini de ele geçirdi.
SUÇU KABUL ETMEDİLER
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, Emrah Satıkalp'i tanımadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E.Y., O.A., M.M.A. ve M.G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan polisin, cinayette dahili olabileceği değerlendirilen başka şüphelilerin de yakalanması için soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.