Adana’da telefon tamircisi cinayetinde flaş: Katili çocuk çıktı!

KATİL ÇOCUK ÇIKTI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve 10 kilometre çapındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmada silahı kullanan şüphelinin İ.E.Y. (17), motosikleti kullananın ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğunu tespit etti. Ayrıca şüphelilerin kaçtıkları motosikleti Mıdık Mahallesi'nde M.M.A. (17), M.G.'ye (17) ve H.Ö.'ye (14) verdiği saptandı.