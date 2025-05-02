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Giriş Tarihi: 2.5.2025 19:24 Son Güncelleme: 2.5.2025 19:24

TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi! Şüphelilerin savunması pes dedirtti

Adana'da polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları tırda arama yaptı. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli borçları için buluştuklarını öne sürdü. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı!

DHA
TIR’da uyuşturucu madde ele geçirildi! Şüphelilerin savunması pes dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı tırı uygulama noktasında durdurdu.

tırda yapılan aramada narkotik köpeği 'Oscar', üstü brandayla kapatılmış dorsedeki poşete tepki verdi. Poşeti açan ekipler, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, tır ve öncü olarak gelen otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, birbirlerine olan borçlarını konuşmak için bir araya geldiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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TIR'da uyuşturucu madde ele geçirildi! Şüphelilerin savunması pes dedirtti
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