TIR’da uyuşturucu madde ele geçirildi! Şüphelilerin savunması pes dedirtti

tırda yapılan aramada narkotik köpeği 'Oscar', üstü brandayla kapatılmış dorsedeki poşete tepki verdi. Poşeti açan ekipler, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, tır ve öncü olarak gelen otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı.