TIR’da uyuşturucu madde ele geçirildi! Şüphelilerin savunması pes dedirtti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı tırı uygulama noktasında durdurdu.
tırda yapılan aramada narkotik köpeği 'Oscar', üstü brandayla kapatılmış dorsedeki poşete tepki verdi. Poşeti açan ekipler, 10 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, tır ve öncü olarak gelen otomobildeki 6 şüpheli gözaltına alındı.