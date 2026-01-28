Adana’da töre cinayeti 16 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı! Acılı baba konuştu: Bizi töreye kurban ettiler

Mumammet Yeşil

"SİZİ KATLEDECEĞİZ"

Töre uğruna oğlunu kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını ifade eden Bekir Yeşil, "Gençler birbirini seviyor ve istiyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Araya aile büyüklerini koyduk ancak yine de kararları değişmedi. Bunun üzerine kaçıp, evlendiler. Sonrasında bize berdel için baskı yapmaya başladılar. Hatta, 'Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz. Sizi katledeceğiz' diyerek mesajlar gönderdiler. Aile fertleri bu işin içindedir, bizim infazımızı verdiler. Bunlar bizi töreye kurban etti" diye konuştu.