Adana’da trafik magandaları dehşet saçtı: Otomobile sopa ve sandalyelerle saldırdılar! O anlar kamerada

TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

Panik yaşayan sürücü aracıyla kaçarken bazı araçlara çarptı. Çevrede devriye görevi yapan bir polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.