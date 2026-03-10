Haberler Yaşam Haberleri Adana'da trafik magandaları dehşet saçtı: Otomobile sopa ve sandalyelerle saldırdılar! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 10.03.2026 13:22

Adana'da kimliği belirsiz 3 kişi, trafikte tartıştıkları sürücünün otomobiline sopa ve sandalyelerle saldırarak zarar verdi. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Trafikteki iki sürücü arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine araçtan inen 3 kişi, tartıştıkları kişinin otomobiline tekme, yumruk ve sopayla vurdu. Grup ardından, yakındaki bir iş yerinden aldıkları sandalyelerle defalarca otomobile vurdu.

TRAFİK MAGANDALARI KAMERADA

Panik yaşayan sürücü aracıyla kaçarken bazı araçlara çarptı. Çevrede devriye görevi yapan bir polis ekibinin olay yerine gelmesiyle şüpheliler kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

