Adana’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı

Operasyon için harekete geçen polis, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda; reçeteye tabi 5 bin 474 uyuşturucu etkili hap, 53,70 gram esrar, 92 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 19 mermi ele geçirildi.