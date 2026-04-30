Adana'da yamaç paraşütü kazası: Ağaçta mahsur kaldı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 22:17 Son Güncelleme: 30.04.2026 22:19

Adana’da yamaç paraşütü yapan bir kişi, ağaçlık alana düşerek mahsur kaldı. Yaralı paraşütçü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

İHA
Olay, Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen paraşütçü, uçuş sırasında dengesini kaybederek ağaçlık alana düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda mahsur kalan kişi, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

