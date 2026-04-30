Olay, Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen paraşütçü, uçuş sırasında dengesini kaybederek ağaçlık alana düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda mahsur kalan kişi, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Adana'da yamaç paraşütü kazası: Ağaçta mahsur kaldı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.