Adana’da ’yasak aşk’ cinayeti gündeme gelmişti: Oğlu öldürülen babadan şok iddia!

'UYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞLAR'

Soruşturma sürerken, Baran Bayav'ın babası Hüsnü Bayav, olayın namus meselesinden kaynaklanmadığını iddia etti. Bayav, "Namus meselesi olarak söylenmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Çocuklar, olaydan bir gün önce hep birlikte evde oturup, sohbet etmişler. Derman da dahil evde 4-5 kişi birlikte kalmışlar. Sabah aralarında önceden çıkan tartışma sonrası uykusunda oğlumu bıçaklamışlar. Kameralarda bahsedilen görüntülerin sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 'Namus meselesi' diyerek kendi namussuzluklarını benim çocuğumla örtmeye çalışıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorum" dedi.