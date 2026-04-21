Adana’da yürek burkan kaza! Yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp ölüme terk etti: Aracı bahçeye saklamış...

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a otomobil çarptı. Akbaş yola savrulurken, sürücü otomobille kaçtı.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Zehra Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akbaş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu tespit edildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.