Adana’da yürekleri sızlatan olay: Çocuğunu yere fırlatan vicdansız baba yakalandı!

Giriş Tarihi: 30.11.2025 20:37

Adana’da 8 yaşındaki çocuğunu tutup önce kafasını arabaya vuran, daha sonra da yere fırlatan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahsın çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından yakalanan şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.

Olay merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 29 Kasım gecesi bir kadın ve bir erkek yanlarında 3 çocukla ara sokağa girmiş, şahsın çocuklardan birini feci şekilde darbetmesi anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. (33) olduğunu belirledi. Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldı. Babanın ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

