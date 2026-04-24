Haberler Yaşam Haberleri Adana’da yürekleri sızlatan olay! Üniversite öğrencisi serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:10

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olan olay vicdanları sızlattı. Basketbol oynadıktan sonra serinlemek için Seyhan Baraj Gölü’ne giren 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Furkan Aksu boğularak hayatını kaybetti. İşte acı olayın detayları…

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan Aksu, dün öğle saatlerinde üniversite yerleşkesinde arkadaşlarıyla basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mehmet Furkan gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dalgıç polislerin yaptığı çalışmasıyla bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Aksu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Mehmet Furkan Aksu, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Mehmet Furkan Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
