Adana’daki kebapçı dehşetinde yeni gelişme: Azmettirici ölü bulundu!

Olay, 13 Mart gecesi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi, gece saatlerinde kapalı olan kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenleyip, kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, saldırıyı iş yeri sahibinin istenen haracı ödemediği gerekçesiyle yaptıkları azmettiricilerinin de Mehmet Bülün olduğunu öne sürdü.
AZMETTİRİCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Bunun üzerine polis, azmettirici Mehmet Bülün'ü yakalamak için çalışma başlattı. Kebapçıya yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken polis, 21 Mart'ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tabancayla vurulduğu ihbarı aldı. Adrese giden ekipler, tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mehmet Bülün olduğunu tespit etti.
KATİLLER ARANIYOR
Öldürülen Mehmet Bülün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Polis, Mehmet Bülün'ün katil veya katil zanlılarını yakalayıp olayı aydınlatmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.