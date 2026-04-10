Adana’daki kebapçı dehşetinde yeni gelişme: Azmettirici ölü bulundu!

AZMETTİRİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bunun üzerine polis, azmettirici Mehmet Bülün'ü yakalamak için çalışma başlattı. Kebapçıya yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken polis, 21 Mart'ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tabancayla vurulduğu ihbarı aldı. Adrese giden ekipler, tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mehmet Bülün olduğunu tespit etti.

KATİLLER ARANIYOR

Öldürülen Mehmet Bülün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Polis, Mehmet Bülün'ün katil veya katil zanlılarını yakalayıp olayı aydınlatmak için soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.