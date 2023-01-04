Adana’daki vahşette acı detay: ’Daha çok gençsin, yapma’ diye uyarmışlar!

Kan donduran olay, 2 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Durakta şoför olarak çalışan Can Yüce, 01 M 0712 plakalı dolmuşla yolcu indirdiği sırada, TIR şoförü Adem Tantakalak ile 'yol verme' meselesinden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Tantakalak, Yüce'yi tehdit edip TIR'ına binerek, hareket etti. Bunun üzerine Yüce, el çantasındaki tabancasını çıkardı. Minibüsten inen Yüce, elindeki tabancayla TIR'ın peşinden koştu. Tantakalak ise tabancayla Yüce'yi göğsünden vurup, kaçtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.



YARALI HALDE KOŞTU

Yaralı halde koşup, tabancasını yere atan Yüce, caddeden geçen bir otobüse binerek yardım istedi. Otobüs şoförü ise Yüce'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Yüce, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Adem Tantakalak'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.